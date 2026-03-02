Atlantic: после Венесуэлы и Ирана США могут атаковать Кубу

По сведениям журнала The Atlantic, в США рассматривают вариант военных действий против Кубы. Утверждается, что руководство, вдохновленное успехом в Венесуэле и Иране, решится на такой шаг. Об этом пишет ТАСС.

Источники зарубежного издания также подчеркивают, что лидер Штатов уверен в успешности решения проблем, которые другие главы Америки обходили стороной, превзойдя достижения Никсона, Картера и Рейгана.

При этом Вашингтон считает смену руководства Кубы ключом к обеспечению доминирования США в Западном полушарии. На данный момент в условиях экономического давления приоритетом остаются переговоры.

Решение о применении силовых мер будет зависеть от долгосрочных результатов в Венесуэле и Иране. Однако ряд официальных лиц сомневаются в успехе такого шага из-за риска наплыва беженцев.

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