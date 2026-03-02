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«Их дни сочтены». Сенатор США Грэм назвал Кубу следующей целью США после Ирана

02 марта 2026 10:41
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«Их дни сочтены». Сенатор США Грэм назвал Кубу следующей целью США после Ирана-0

Сенатор Линдси Грэм заявил Fox News, что Куба будет следующей целью США после Ирана. По его утверждению, кубинский режим падет, а правительство Ирана рухнет в ближайшем будущем. Об этом пишет РИА Новости.

«Следующая на очереди – Куба. Их режим падет. Их дни сочтены», – сказал он.

Начавшваяся в субботу операция США и Израиля по отношению к Ирану направлена, как заявили в Тель-Авиве, на то, чтобы не дать Тегерану обзавестись ядерным оружием. Трамп также потребовал уничтожить иранский флот и свергнуть режим. Иран ответил ударами по Израилю и базам США.

Россия осудила атаки, назвав их не связанными с нераспространением ядерного оружия. Лавров призвал к возобновлению переговоров и выразил готовность содействовать урегулированию в Совете Безопасности ООН.

Фото: pixabay

# Международная политика

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