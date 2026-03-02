«Их дни сочтены». Сенатор США Грэм назвал Кубу следующей целью США после Ирана

Сенатор Линдси Грэм заявил Fox News, что Куба будет следующей целью США после Ирана. По его утверждению, кубинский режим падет, а правительство Ирана рухнет в ближайшем будущем. Об этом пишет РИА Новости.

«Следующая на очереди – Куба. Их режим падет. Их дни сочтены», – сказал он.

Начавшваяся в субботу операция США и Израиля по отношению к Ирану направлена, как заявили в Тель-Авиве, на то, чтобы не дать Тегерану обзавестись ядерным оружием. Трамп также потребовал уничтожить иранский флот и свергнуть режим. Иран ответил ударами по Израилю и базам США.

Россия осудила атаки, назвав их не связанными с нераспространением ядерного оружия. Лавров призвал к возобновлению переговоров и выразил готовность содействовать урегулированию в Совете Безопасности ООН.

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