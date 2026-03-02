Более 50% поляков не хотят видеть Туска на посту премьера после выборов в 2027-м

Социологи задавали людям один вопрос, хотят ли они, чтобы нынешний глава правительства остался на посту после парламентских выборов в 2027 году? Более 50 % респондентов ответили, что категорически против и очень надеются, что Туск уйдет с политического поля. Лишь 36 %, признались, что готовы вновь проголосовать за него. Как отмечают авторы исследования, тревожным для правительства является тот факт, что противниками главы кабмина являются самые активные слои населения – молодежь, люди в возрасте до 40 лет и горожане. Поляки винят Туска в росте цен, отсутствии достижений в социальной и экономической политике и потере влияния страны на международной арене.