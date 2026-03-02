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В США вооруженный мужчина расстрелял посетителей бара – есть жертвы

02 марта 2026 08:01
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Эхо событий в Иране докатилось и до США. В Техасе мужчина в одежде с изображением иранского флага открыл огонь по посетителям бара. Три человека убиты, еще 14 получили ранения. Трое из них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США вооруженный мужчина расстрелял посетителей бара – есть жертвы-2

Как сообщили в полиции, подозреваемый несколько раз проехал мимо заведения, после чего остановился и начал стрелять из окна своего внедорожника по людям, а затем и по случайным прохожим. Сам нападавший был застрелен прибывшим нарядом полиции. Власти намерены квалифицировать это происшествие как теракт. 

В США вооруженный мужчина расстрелял посетителей бара – есть жертвы-4

Рассел Доран, специальный агент ФБР:
Очевидно, что еще слишком рано определять точные мотивы, но есть признаки, которые указывали на потенциальную связь с терроризмом как у самого подозреваемого, так и в его автомобиле. Повторюсь, еще слишком рано делать выводы. Именно поэтому мы проводим очень тщательное расследование совместно с нашими партнерами из полицейского управления Остина.

Полиции удалось выяснить личность нападавшего, это 53-летний выходец из Сенегала, получивший гражданство США несколько лет назад. 

# США # Стрельба в США

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