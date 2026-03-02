Трамп: операция США в Иране продолжится до достижения всех целей

В Иране и в других странах региона продолжают греметь взрывы. США и Израиль отчитываются об успешном проведении крупномасштабной атаки на исламское государство. Пентагон задействовал для этого все средства сосредоточенные в районе, включая бомбардировщики, беспилотники, истребители и противоракетные комплексы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральное американское командование сообщило, что с начала операции «Эпическая Ярость» было поражено более тысячи иранских целей. Убиты 48 политических и военных лидеров Ирана, включая командира корпуса стражей исламской революции. Военные Израиля заявил что в ходе сотни ударов, были поражены пусковые установки баллистических ракет, иранские системы противовоздушной обороны штаб-квартиры и командные центры иранской армии. Президент США Дональд Трамп сообщил, что операция против Ирана продолжится до выполнения ее целей.

Дональд Трамп, президент США:

Мы нанесли удары по тысячам целей в Иране, включая объекты Корпуса стражей исламской революции и иранские системы ПВО. Мы уничтожили 9 кораблей, а также их военно-морские суда, и все это буквально за несколько минут. Все военное командование также уничтожено, и многие из них хотят сдаться, чтобы спасти свои жизни. Они звонят тысячами. Боевые действия продолжаются в полную силу и будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все наши цели.

Иран в свою очередь наносит ответные удары по объектам в Кипре, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. Страны Персидского залива заявили о праве ответить на иранские удары. ОАЭ закрывают свое посольство в Тегеране. По сообщениям, поступающим из Абу-Даби там горит порт. Отели в Дубае и Шардже выселяют туристов, чей срок проживания кончился, но покинуть страну они не могут. Так как из-за продолжающихся атак не работают аэропорты. Все крупнейшие авиакомпании отменили рейсы в Эмираты.