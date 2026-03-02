Национальное агентство по туризму дало рекомендации белорусам, которые находятся на Ближнем Востоке

В странах Ближнего Востока сейчас находятся и наши соотечественники. Национальное агентство по туризму выступило с рекомендациями для белорусов, которые попали в «горящий тур»: оставайтесь в безопасном месте – в гостинице или ином укрытии. Не покидайте помещение без крайней необходимости. Неукоснительно соблюдайте требования местных властей для обеспечения личной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.