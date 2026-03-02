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Национальное агентство по туризму дало рекомендации белорусам, которые находятся на Ближнем Востоке

02 марта 2026 10:37
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В странах Ближнего Востока сейчас находятся и наши соотечественники. Национальное агентство по туризму выступило с рекомендациями для белорусов, которые попали в «горящий тур»: оставайтесь в безопасном месте – в гостинице или ином укрытии. Не покидайте помещение без крайней необходимости. Неукоснительно соблюдайте требования местных властей для обеспечения личной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальное агентство по туризму дало рекомендации белорусам, которые находятся на Ближнем Востоке-2

В случае необходимости можно незамедлительно связаться с консульским учреждением Беларуси в стране пребывания. Функционируют телефоны экстренной связи, предназначенные для оперативного взаимодействия с гражданами. Номера вы видите на экране. Национальное агентство по туризму находится в постоянном взаимодействии с дипломатическими службами, туроператорами и авиакомпанией «Белавиа» и оперативно отслеживает складывающуюся обстановку.

# Конфликт на Ближнем Востоке # ГУ «Национальное агентство по туризму»

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