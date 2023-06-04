Из-за пожаров в Новой Шотландии свои дома покинули 30 тысяч жителей

Новости Канады. Спасатели продолжают борьбу с лесными пожарами в Новой Шотландии. Только в этом районе огонь охватил 230 квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас экстренные службы фиксируют 10 возгораний. На их тушение отправлены пять вертолетов. Всего же пожары в Канаде распространились на 2,5 миллиона гектаров. Для сравнения – это 5 миллионов футбольных полей. Покинуть свои дома вынуждены были 30 тысяч жителей.