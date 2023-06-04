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На фоне обострения ситуации в Косово Турция направит туда отряд спецназовцев по просьбе НАТО

04 июня 2023 14:36
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На фоне обострения ситуации в Косово Турция направит туда отряд спецназовцев по просьбе НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава Альянса 4 июня проводит встречу с вновь избранным президентом Реджепом Эрдоганом.

На фоне обострения ситуации в Косово Турция направит туда отряд спецназовцев по просьбе НАТО-1

Что касается ситуации на Балканах, Анкара призывает к сдержанности и конструктивному диалогу для разрешения кризиса, который может нанести ущерб региональной безопасности и стабильности.

На фоне обострения ситуации в Косово Турция направит туда отряд спецназовцев по просьбе НАТО-4

Напомним, ситуация в Косово обострилась 29 мая. Местные жители не приняли назначенных мэрами албанцев. В результате столкновений пострадали не менее 50 протестующих и около 40 военнослужащих.

# Международная политика # Фотофакт

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