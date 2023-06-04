На фоне обострения ситуации в Косово Турция направит туда отряд спецназовцев по просьбе НАТО

На фоне обострения ситуации в Косово Турция направит туда отряд спецназовцев по просьбе НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава Альянса 4 июня проводит встречу с вновь избранным президентом Реджепом Эрдоганом.

Что касается ситуации на Балканах, Анкара призывает к сдержанности и конструктивному диалогу для разрешения кризиса, который может нанести ущерб региональной безопасности и стабильности.