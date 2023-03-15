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Армия ФРГ нуждается в новых танках и боеприпасах

15 марта 2023 09:39
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Новости Германии. На модернизацию армии ФРГ может потребоваться 50 лет, если она будет проходить такими вялыми темпами. Об этом говорится в ежегодном отчете бундесвера о состоянии вооруженных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия ФРГ нуждается в новых танках и боеприпасах-1

При нынешних темпах закупок техники и вооружений на это может уйти даже больше времени. Сейчас армия остро нуждается в новых танках, так как большинство из них небоеспособны, срочно необходимо пополнить и запасы боеприпасов. Но денег на это, как выяснилось, нет. И это, несмотря на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц для модернизации армии специально создал фонд в размере 100 миллиардов евро. Но в 2022 году из него не было выделено ни цента. Если ситуация не изменится, то оперативной боеготовности армии будет нанесен непоправимый ущерб.

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# Вооруженные силы # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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