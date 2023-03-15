Инфляция в Аргентине превысила 100% и побила 30-летний рекорд

Новости Аргентины. В Аргентине инфляция превысила 100 %, достигнув самого высокого уровня за 32 года. Об этом сообщило статистическое агентство страны. Правительство, несмотря на принимаемые меры, оказалось бессильно и не может справиться с ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С компаниями, производящими продукты питания и средства гигиены, договорились о замораживании цен примерно на 35 тысяч продовольственных и промышленных товаров, но это не принесло ощутимых результатов. Из-за постоянно растущей инфляции зарплаты людей обесцениваются практически каждый день. Согласно официальным данным, более 36 % из 47 миллионов жителей Аргентины живут в бедности, в том числе около 2,5 миллиона – в крайней нищете.