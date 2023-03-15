Россия, КНР и Иран проведут учения в Оманском заливе

Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Иран начинают совместные военно-морские учения 15 марта, пишет РИА Новости.

Учения в Оманском заливе под названием «Пояс морской безопасности – 2023» продлятся по 19 марта текущего года, информирует оборонное ведомство КНР.

Ранее сообщалось, что в феврале совместные учения вооруженных сил РФ, Китая и ЮАР проводились в Индийском океане. Они длились 3 дня, на протяжении которых участвующие стороны оттачивали стрельбы по морской цели, навыки освобождения судна с заложниками, оказания помощи морякам при кораблекрушении.