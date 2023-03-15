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В Израиле не утихают протесты против судебной реформы

15 марта 2023 08:46
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Новости Израиля. В Израиле не утихают протесты против предлагаемой правительством судебной реформы. В городе Бней-Брак сотни людей собрались возле дома депутата Кнессета, который является главой религиозной партии, призывая его сделать все, чтобы это решение не было принято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле не утихают протесты против судебной реформы-1

На защиту политика прибыли его сторонники, которые забросали митингующих петардами. Разнимать конфликтующие стороны пришлось полиции. Были задержаны несколько человек. Протесты против судебной реформы продолжаются в стране уже около 10 недель. По мнению израильтян, нововведения позволят правительству влиять на выбор судей и ограничить возможности Верховного суда выносить решения против власти или отменять принимаемые ею законы.

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# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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