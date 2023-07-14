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Конгресс США отклонил поправку о запрете передаче Украине кассетных бомб

14 июля 2023 07:09
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Палата представителей конгресса Штатов отклонила поправку, которая запрещала бы отправку Киеву кассетных бомб, информирует ТАСС. 

По итогам голосования, поправка не принята большинством: 147 голосов за и 276 – против. Ранее палата представителей также не поддержала поправки в проект Закона о нацобороне на будущий финансовый год, согласно которым предлагалось уменьшить или прекратить военную помощь Киеву.  

О том, что Украина получит от Штатов кассетные боеприпасы, американский лидер Джо Байден сообщил 7 июля. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что такие поставки ставят под удар мирных граждан, а также провоцируют затягивание украинского конфликта. 

# Международная политика # Джо Байден # Мария Захарова

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