Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах на саммите ЕС
Новости мира. Участники саммита ЕС не сумели договориться о пакете помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам. Прийти к компромиссу в одном из ключевых вопросов встречи лидерам сообщества не удается уже четвертый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед очередной напряженной дискуссией канцлер Германии заявила о прогрессе в переговорах и выразила надежду на то, что странам все же удастся достичь консенсуса.
Споры в сообществе вызвал в том числе вопрос о том, сколько средств направить пострадавшим странам безвозмездно, а сколько – в виде льготных кредитов (подробнее здесь).