Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах на саммите ЕС

Новости мира. Участники саммита ЕС не сумели договориться о пакете помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам. Прийти к компромиссу в одном из ключевых вопросов встречи лидерам сообщества не удается уже четвертый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед очередной напряженной дискуссией канцлер Германии заявила о прогрессе в переговорах и выразила надежду на то, что странам все же удастся достичь консенсуса.