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Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах на саммите ЕС

20 июля 2020 14:03
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Новости мира. Участники саммита ЕС не сумели договориться о пакете помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам. Прийти к компромиссу в одном из ключевых вопросов встречи лидерам сообщества не удается уже четвертый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах на саммите ЕС-1

Перед очередной напряженной дискуссией канцлер Германии заявила о прогрессе в переговорах и выразила надежду на то, что странам все же удастся достичь консенсуса.

Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах на саммите ЕС-4

Споры в сообществе вызвал в том числе вопрос о том, сколько средств направить пострадавшим странам безвозмездно, а сколько – в виде льготных кредитов (подробнее здесь).

# Коронавирус # Ангела Меркель # Фотофакт

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