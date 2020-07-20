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Лидеры ЕС не могут договориться о формате помощи пострадавшим от пандемии государствам

20 июля 2020 09:05
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Новости мира. В Брюсселе продолжаются горячие дискуссии: саммит Евросоюза и споры о финансах затянулись на четвертые сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры ЕС не могут договориться о формате помощи пострадавшим от пандемии государствам-1

Лидерам сообщества пока не удалось договориться о пакете помощи наиболее пострадавшим от пандемии государствам. Этот вопрос – один из ключевых в нынешних переговорах Евросоюза.

Лидеры ЕС не могут договориться о формате помощи пострадавшим от пандемии государствам-4

Дело в том, что Франция и Германия предлагают выделять средства в виде беспроцентных субсидий. Изначально речь шла об 500 миллиардах евро. Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция в свою очередь категорически не согласны с таким планом.

Лидеры ЕС не могут договориться о формате помощи пострадавшим от пандемии государствам-7

Они считают эти действия неоправданными и в обмен требуют проведение реформ. Компромиссный вариант, а именно пакет безвозмездной помощи, сокращенный на 50 миллиардов, также не вызвал всеобщего одобрения.

# Коронавирус # Фотофакт

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