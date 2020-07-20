Лидеры ЕС не могут договориться о формате помощи пострадавшим от пандемии государствам

Новости мира. В Брюсселе продолжаются горячие дискуссии: саммит Евросоюза и споры о финансах затянулись на четвертые сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидерам сообщества пока не удалось договориться о пакете помощи наиболее пострадавшим от пандемии государствам. Этот вопрос – один из ключевых в нынешних переговорах Евросоюза.

Дело в том, что Франция и Германия предлагают выделять средства в виде беспроцентных субсидий. Изначально речь шла об 500 миллиардах евро. Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция в свою очередь категорически не согласны с таким планом.