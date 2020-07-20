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В России заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса

20 июля 2020 12:19
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Новости России. В России успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса-1

Вторую группу участников эксперимента 20 июля выписали из военного госпиталя.

В России заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса-4

В крови у 20 добровольцев выявили необходимые антитела к коронавирусу. Все они чувствуют себя хорошо, побочных эффектов практически не было. На 42-е сутки после первой вакцинации испытуемые вновь пройдут контрольное обследование.

В России заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса-7

После обработки результатов начнется подготовка к государственной регистрации вакцины.

# Коронавирус # Фотофакт

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