В России заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса

Новости России. В России успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В крови у 20 добровольцев выявили необходимые антитела к коронавирусу. Все они чувствуют себя хорошо, побочных эффектов практически не было. На 42-е сутки после первой вакцинации испытуемые вновь пройдут контрольное обследование.