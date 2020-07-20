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Пожар в соборе в Нанте. Подозреваемого выходца из Руанды отпустили

20 июля 2020 09:10
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Новости Франции. Новые подробности расследования пожара в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в соборе в Нанте. Подозреваемого выходца из Руанды отпустили-1

Подозреваемого в причастности к инциденту отпустили. Следователи пришли к выводу, что 39-летний выходец из Руанды, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день ЧП, не виновен. Поиски подозреваемых продолжаются.

Пожар в соборе в Нанте. Подозреваемого выходца из Руанды отпустили-4

В результате пожара в старинном соборе уничтожены бесценные реликвии: орган эпохи барокко и уникальные витражи. Прокуратура рассматривает версию умышленного поджога. Для реставрации объявлен сбор пожертвований.

# Пожар # Фотофакт

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