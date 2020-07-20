Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс

Новости Японии. Запуск первого для арабского мира аппарата на Марс состоялся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Запуск первого для арабского мира аппарата на Марс состоялся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Межпланетную станцию Объединенных Арабских Эмиратов вывела в космос японская ракета-носитель. Старт корабля дважды откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.
Ожидается, что аппарат, который назвали «Надежда», достигнет Марса в феврале 2021 года.
На орбите зонд пробудет два года. Он будет заниматься изучением атмосферы Красной планеты и ее климата.