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Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс

20 июля 2020 09:12
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Новости Японии. Запуск первого для арабского мира аппарата на Марс состоялся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс-1

Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс-3

Межпланетную станцию Объединенных Арабских Эмиратов вывела в космос японская ракета-носитель. Старт корабля дважды откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.

Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс-6

Ожидается, что аппарат, который назвали «Надежда», достигнет Марса в феврале 2021 года.

Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс-9

Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс-11

На орбите зонд пробудет два года. Он будет заниматься изучением атмосферы Красной планеты и ее климата.

# Космос # Фотофакт

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