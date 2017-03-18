Ангела Меркель: счастлива отметить, что администрация США и лично президент поддерживают тему минских соглашений

Новости США. И к теме № 1 в мире политики – диалогу США и Евросоюза. В Вашингтоне состоялась первая встреча нового президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры обсуждали ряд тем, в частности, говорили о НАТО, борьбе с терроризмом и кризисе на востоке Украины.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ:

Администрация США и лично президент поддерживают тему минских соглашений. Нам необходимо решить эту проблему.