«Очень важно для Германии и США продолжать совместную работу на пути борьбы с терроризмом»

Новости США. Тема № 1 в мире политики – диалог США и Евросоюза. В Вашингтоне

завершились переговоры нового президента Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Лидеры обсуждали ряд важных тем, в частности, говорили о НАТО, борьбе с терроризмом и кризисе на востоке Украины.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:

Я высоко ценю лидерство канцлера Меркель и президента Франции в вопросе разрешения конфликта в Украине, где мы ищем мирного решения.