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На мужчине, который напал на солдата в аэропорту Орли, мог быть пояс шахида

18 марта 2017 12:01
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Новости Франции. В парижском аэропорту Орли сложилась чрезвычайная ситуация.

Неизвестный мужчина напал на солдата и попытался отнять у него оружие.

Военнослужащий был вынужден открыть огонь на поражение. Злоумышленник погиб на месте. Однако на этом история не закончилась.

У полиции появились сведения, что на его теле может находиться пояс шахида.

На месте ЧП уже работают саперы. Персонал и пассажиры, в том числе туристы, из здания воздушной гавани эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На мужчине, который напал на солдата в аэропорту Орли, мог быть пояс шахида-1

# Теракт # Фотофакт

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