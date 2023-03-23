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Американские активисты едва не сорвали выступление госсекретаря США

23 марта 2023 08:52
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Новости США. Американские активисты едва не сорвали выступление госсекретаря США в Сенате. Темой вчерашнего обращения Блинкена стала очередная отправка вооружений Украине и утверждение бюджета Госдепартамента на подобные расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские активисты едва не сорвали выступление госсекретаря США-1

Однако едва Блинкен поздоровался с коллегами, как в его адрес сразу полетели претензии. Активисты высказались против накачки Киева оружием за счет американцев и призвали к мирному урегулированию вопроса по Украине. Такое выступление в план заседания не входило, поэтому активистов быстро и довольно жестко вывели из зала. После инцидента в Сенате пришлось объявить перерыв. Затем встреча продолжилась.

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# Международная политика # Энтони Блинкен # Новости США # Фотофакт

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