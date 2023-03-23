Экс-советник Пентагона призывает США убедить Украину продать России свои территории

Многие военные конфликты именно так с честью были улажены, приводит его слова РИА Новости. Лойола отметил, что при таком раскладе Украина стала бы более политически стабильна и ее шансы на присоединение к Европейскому союзу, а, может, и к НАТО, значительно увеличились.

Если украинский конфликт не прекратится мирным путем, при затянувшихся военных действиях увеличивается угроза применения ядерного оружия, озвучил вероятный сценарий развития событий бывший советник Пентагона. Кроме того, Лойола обратил внимание, что Российская Федерация уже сблизилась с Китаем. При еще большем сближении Штаты ожидает падение.