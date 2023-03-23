Протесты в Бразилии переросли в массовые беспорядки

Новости Бразилии. Протесты с требованием улучшения условий жизни в Бразилии переросли в массовые беспорядки. Начались демонстрации мирно – с шествия в центре столицы. Но завершились поджогами и грабежами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Натале протестующие попытались взорвать мост, жгли покрышки и мусорные баки, а в Сан-Паулу вынесли продукты из магазина. Больше недели Бразилия охвачена беспорядками. Профсоюзы выступают против повышения процентных ставок, которые препятствуют экономическому росту страны.