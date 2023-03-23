Новости Аргентины. Засуха разоряет сельское хозяйство Аргентины. Эксперты прогнозируют низкую урожайность, а фермеры уже подсчитывают возможные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты не исключают, что сельскохозяйственный кризис может усугубить и без того тяжелое экономическое положение страны. Хотя инфляция в Аргентине и так превышает 100 %, аналитики утверждают: казна потеряет миллиарды долларов из-за падения экспорта.