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Засуха разоряет сельское хозяйство Аргентины

23 марта 2023 07:32
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Новости Аргентины. Засуха разоряет сельское хозяйство Аргентины. Эксперты прогнозируют низкую урожайность, а фермеры уже подсчитывают возможные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засуха разоряет сельское хозяйство Аргентины-1

Специалисты не исключают, что сельскохозяйственный кризис может усугубить и без того тяжелое экономическое положение страны. Хотя инфляция в Аргентине и так превышает 100 %, аналитики утверждают: казна потеряет миллиарды долларов из-за падения экспорта.

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# Сельское хозяйство # Новости Аргентины # Фотофакт

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