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Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись в Северном море – пострадали 37 человек

11 марта 2025 06:01
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У берегов Великобритании в Северном море столкнулись танкер и контейнеровоз. Возникший пожар охватил оба судна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись в Северном море – пострадали 37 человек-2

37 пострадавших были экстренно эвакуированы. Известно, что нефтяной танкер под флагом США находился на рейде у берегов графства Восточный Йоркшир, когда в него врезался грузовой корабль под флагом Португалии. После столкновения танкер загорелся. Его команда эвакуировалась на шлюпках. Горит также топливо, оказавшееся на поверхности воды.

# Великобритания # Пожар

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