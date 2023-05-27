70% французов выступают за референдум по миграционной политике

Новости Франции. Большинство французов выступают за референдум по миграционной политике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подавляющее большинство жителей, а именно 70 %, поддержали идею. Об этом сообщил местный телеканал со ссылкой на недавний соцопрос. Остается дождаться единодушия в правительстве. Ведь пока сторонники правящей партии выступают за референдум, парламентское большинство от процедуры отказывается. Ранее письмо с просьбой организовать голосование по миграционной политике Франции президенту Пятой республики направили ряд политиков.