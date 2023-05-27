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70% французов выступают за референдум по миграционной политике

27 мая 2023 14:11
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Новости Франции. Большинство французов выступают за референдум по миграционной политике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

70% французов выступают за референдум по миграционной политике-1

Подавляющее большинство жителей, а именно 70 %, поддержали идею. Об этом сообщил местный телеканал со ссылкой на недавний соцопрос. Остается дождаться единодушия в правительстве. Ведь пока сторонники правящей партии выступают за референдум, парламентское большинство от процедуры отказывается. Ранее письмо с просьбой организовать голосование по миграционной политике Франции президенту Пятой республики направили ряд политиков. 

# Беженцы # Новости Франции # Фотофакт

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