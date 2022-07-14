Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днём взятия Бастилии

Новости Франции. Во Франции отмечают национальный праздник республики – День взятия Бастилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческое событие связано с Великой французской революцией. Тогда восставшие парижане штурмом взяли крепость – тюрьму Бастилию, символ королевского деспотизма. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма. С национальным праздником народ Франции поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал благополучия и процветания, мирного и светлого будущего в нашем общем доме – Европе. Кроме того, глава государства обратил внимание, что в 2021 году Беларусь и Франция отмечают 30-летие установления дипотношений, но взаимодействие двух стран длится гораздо дольше и имеет глубокие исторические корни.