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Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днём взятия Бастилии

14 июля 2022 09:15
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Новости Франции. Во Франции отмечают национальный праздник республики – День взятия Бастилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческое событие связано с Великой французской революцией. Тогда восставшие парижане штурмом взяли крепость – тюрьму Бастилию, символ королевского деспотизма. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма. С национальным праздником народ Франции поздравил Президент Беларуси.  

Александр Лукашенко пожелал благополучия и процветания, мирного и светлого будущего в нашем общем доме – Европе. Кроме того, глава государства обратил внимание, что в 2021 году Беларусь и Франция отмечают 30-летие установления дипотношений, но взаимодействие двух стран длится гораздо дольше и имеет глубокие исторические корни.  

Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днём взятия Бастилии-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Нас объединила совместная борьба за жизнь и свободу в тяжелые годы Второй мировой войны. Представители обеих наций сделали значительный вклад в культуру, науку, искусство друг друга. Убежден, существующие дружественные связи между людьми станут определяющим фактором в развитии белорусско-французского сотрудничества, сделают его неподвластным ни времени, ни политической конъюнктуре.  

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Новости Франции # Фотофакт

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