В Британии названы предварительные результаты выборов будущего премьер-министра

По результатам голосования 13 июля консерваторы заручились достаточной поддержкой для прохода во второй тур выборов. По предварительным подсчетам, Сунака поддержали не менее 50 однопартийцев. Мордонт заручилась поддержкой по меньшей мере 30 человек. Это как раз допустимый минимум для прохода во второй тур. Следующие этапы выборов могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух финалистов будут выбирать все члены партии, которых на данный момент около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.