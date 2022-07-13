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В Варшаве мужчина заложил взрывное устройство недалеко от президентского дворца. Поводом стал марш памяти Волынской резне

13 июля 2022 18:36
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Новости Польши. В Варшаве полиция задержала 31-летнего мужчину, который заложил взрывное устройство в нескольких кварталах от президентского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Варшаве мужчина заложил взрывное устройство недалеко от президентского дворца. Поводом стал марш памяти Волынской резне-1

В тот момент там проходил марш памяти по случаю 79-й годовщины Волынской резни, в которой, согласно разным источникам, погибло от 100 до 130 тысяч человек. Участников шествия эвакуировали, в точку предполагаемого взрыва прибыли специалисты с оборудованием для обезвреживания бомбы. По результатам предварительного следствия, подрывник принес взрывное устройство средней степени поражения в рюкзаке. О других подробностях инцидента пока не сообщается.  

# ЧП # Новости Польши # Фотофакт

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