Премьер-министр Румынии: предстоящая зима может стать для Европы самой тяжёлой за последние 60 лет

Предстоящая зима может стать для Европы самой тяжелой за последние 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказал вице-премьер Румынии на фоне энергетического кризиса.

Несмотря на это, власти Германии решили с 1 августа полностью отказаться от российского угля, а с 31 декабря еще и от нефти. Чтобы хоть как-то сэкономить энергию, в мэрии Берлина предлагают отключить подсветку Бранденбургских ворот.