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Премьер-министр Румынии: предстоящая зима может стать для Европы самой тяжёлой за последние 60 лет

13 июля 2022 13:36
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Предстоящая зима может стать для Европы самой тяжелой за последние 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказал вице-премьер Румынии на фоне энергетического кризиса.  

Премьер-министр Румынии: предстоящая зима может стать для Европы самой тяжёлой за последние 60 лет-1

Несмотря на это, власти Германии решили с 1 августа полностью отказаться от российского угля, а с 31 декабря еще и от нефти. Чтобы хоть как-то сэкономить энергию, в мэрии Берлина предлагают отключить подсветку Бранденбургских ворот.  

А еще жителям страны предложили бегать по лестнице, чтобы согреться.  

# Кризис в ЕС # Келемен Хунор # Фотофакт

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