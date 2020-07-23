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Александр Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами наводнений в Китае

23 июля 2020 16:46
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Новости Китая. В Китае устраняют разрушительные последствия разгула непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше месяца 27 регионов страны охвачены масштабными наводнениями. Проливные дожди привели к разливу рек и множественным разрушениям.

Александр Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами наводнений в Китае-1

Второе за год наводнение началось в Китае

Уничтожено 35 тысяч домов, повреждены десятки километров дорог. В списке жертв стихии свыше 140 человек, есть пропавшие без вести. Несколько миллионов жителей вынуждены покидать свои дома и находиться во временных центрах. Прямой экономический ущерб, нанесенный природным бедствием, оценивается в более чем 16 миллиардов долларов.

Александр Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами наводнений в Китае-4

Соболезнование председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями направил белорусский лидер.

Александр Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами наводнений в Китае-7

Александр Лукашенко также предложил помощь и содействие белорусской стороны в преодолении последствий, вызванных наводнениями.

# Наводнение # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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