Александр Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами наводнений в Китае

Новости Китая. В Китае устраняют разрушительные последствия разгула непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше месяца 27 регионов страны охвачены масштабными наводнениями. Проливные дожди привели к разливу рек и множественным разрушениям.

Второе за год наводнение началось в Китае

Уничтожено 35 тысяч домов, повреждены десятки километров дорог. В списке жертв стихии свыше 140 человек, есть пропавшие без вести. Несколько миллионов жителей вынуждены покидать свои дома и находиться во временных центрах. Прямой экономический ущерб, нанесенный природным бедствием, оценивается в более чем 16 миллиардов долларов.