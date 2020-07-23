Трамп направит федералов в ряд городов США

Новости США. Американский лидер направит в страдающие от насилия города федеральных агентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идёт о Чикаго, где произошёл инцидент со стрельбой, в ходе которой пострадали 14 человек.
Новости США. Американский лидер направит в страдающие от насилия города федеральных агентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идёт о Чикаго, где произошёл инцидент со стрельбой, в ходе которой пострадали 14 человек.
На минувшей неделе в результате разборок криминальных банд в городе погибли и пострадали в общей сложности 67 граждан. Также глава Белого дома пообещал отправить федералов в Нью-Йорк, Филадельфию, Канзас-Сити и Альбукерке, которые контролируются на уровне мэрии демократами.