Прямой эфир

Трамп направит федералов в ряд городов США

23 июля 2020 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Американский лидер направит в страдающие от насилия города федеральных агентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идёт о Чикаго, где произошёл инцидент со стрельбой, в ходе которой пострадали 14 человек.

Трамп направит федералов в ряд городов США-1

На минувшей неделе в результате разборок криминальных банд в городе погибли и пострадали в общей сложности 67 граждан. Также глава Белого дома пообещал отправить федералов в Нью-Йорк, Филадельфию, Канзас-Сити и Альбукерке, которые контролируются на уровне мэрии демократами.

# Национальная безопасность # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Полтаве освобождён заложник. Продолжается операция по задержанию подозреваемого
23 июля 2020 13:47

В Полтаве освобождён заложник. Продолжается операция по задержанию подозреваемого

Сыр-гигант попал в Книгу рекордов Гиннесса. Догадайтесь, сколько он весит
23 июля 2020 12:54

Сыр-гигант попал в Книгу рекордов Гиннесса. Догадайтесь, сколько он весит

Автобусный перевозчик Eurolines будет ликвидирован
23 июля 2020 12:33

Автобусный перевозчик Eurolines будет ликвидирован