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Второе за год наводнение началось в Китае

17 июля 2020 14:19
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Новости Китая. Второе за год наводнение началось на реке Янцзы в Китае. Уровень воды в водохранилище превысил критическую отметку из-за ливней, которые не прекращаются в стране уже несколько недель.

Второе за год наводнение началось в Китае-1

Масштабными наводнениями охвачены 27 китайских регионов. Свыше двух миллионов жителей вынуждены покинуть свои дома. Жертвами непогоды стали свыше 140 человек, есть пропавшие без вести.

Второе за год наводнение началось в Китае-4

Прямой экономический ущерб, нанесенный природным бедствием, оценивается почти в 12 миллиардов долларов.

# Наводнение # Фотофакт

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