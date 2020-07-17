Второе за год наводнение началось в Китае

Новости Китая. Второе за год наводнение началось на реке Янцзы в Китае. Уровень воды в водохранилище превысил критическую отметку из-за ливней, которые не прекращаются в стране уже несколько недель.
Новости Китая. Второе за год наводнение началось на реке Янцзы в Китае. Уровень воды в водохранилище превысил критическую отметку из-за ливней, которые не прекращаются в стране уже несколько недель.
Масштабными наводнениями охвачены 27 китайских регионов. Свыше двух миллионов жителей вынуждены покинуть свои дома. Жертвами непогоды стали свыше 140 человек, есть пропавшие без вести.
Прямой экономический ущерб, нанесенный природным бедствием, оценивается почти в 12 миллиардов долларов.