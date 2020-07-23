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В Турции пересохли водохранилища, которые снабжают Стамбул

23 июля 2020 15:44
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Новости Турции. Турецкий Стамбул может лишиться водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции пересохли водохранилища, которые снабжают Стамбул-1

Сразу два водохранилища, которые снабжают мегаполис, пересохли. Уровень заполняемости в Казандере и Пабучдере упал до рекордно низких показателей и составляет сейчас всего около 2-8%.

В Турции пересохли водохранилища, которые снабжают Стамбул-4

Точную причину аномального пересыхания водоёмов ещё предстоит выяснить. По мнению специалистов, речь может идти о целом ряде факторов. Основной – отсутствие необходимого количества осадков в зимние месяцы.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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