В Турции пересохли водохранилища, которые снабжают Стамбул

Новости Турции. Турецкий Стамбул может лишиться водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Турецкий Стамбул может лишиться водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу два водохранилища, которые снабжают мегаполис, пересохли. Уровень заполняемости в Казандере и Пабучдере упал до рекордно низких показателей и составляет сейчас всего около 2-8%.
Точную причину аномального пересыхания водоёмов ещё предстоит выяснить. По мнению специалистов, речь может идти о целом ряде факторов. Основной – отсутствие необходимого количества осадков в зимние месяцы.