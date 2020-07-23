В Турции пересохли водохранилища, которые снабжают Стамбул

Новости Турции. Турецкий Стамбул может лишиться водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу два водохранилища, которые снабжают мегаполис, пересохли. Уровень заполняемости в Казандере и Пабучдере упал до рекордно низких показателей и составляет сейчас всего около 2-8%.