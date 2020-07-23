В Полтаве освобождён заложник. Продолжается операция по задержанию подозреваемого

Новости Украины. Мужчина, который в Полтаве взял в заложники полицейского, отпустил его и сейчас пытается скрыться.

Как сообщает МВД Украины в Twitter, в настоящее время продолжается операция по задержанию подозреваемого. Отмечается, что с правоохранителем, который был заложником, всё хорошо. Действия фигуранта квалифицированы по трём статьям УК Украины.

Согласно данным Национальной полиции Украины, подозреваемый оставил автомобиль и пытается скрыться в лесу.

По информации заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко, фигурантом является 32-летний мужчина, который уже был судим за кражи, производство и хранение наркотических средств, мошенничество.