Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Грузии в связи с крушением вертолёта

Новости Грузии. В Грузии объявлен день траура. Страна скорбит о жертвах крушения вертолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он вылетел из Тбилиси, чтобы доставить в горы врачей и спасателей к попавшим в экстренную ситуацию парапланеристов. Во время совершения маневра вертолет задел хвостовой частью скалу, что привело к разрушению заднего пропеллера. После этого он потерял управление и стал падать. Из-за очередного удара о скалу вертолет взорвался и рухнул в ущелье. Погибли восемь человек, находившиеся на борту.