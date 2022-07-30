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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Грузии в связи с крушением вертолёта

30 июля 2022 11:24
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Новости Грузии. В Грузии  объявлен день траура. Страна скорбит о жертвах крушения вертолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Грузии в связи с крушением вертолёта-1

Он вылетел из Тбилиси, чтобы доставить в горы врачей и спасателей к попавшим в экстренную ситуацию парапланеристов. Во время совершения маневра вертолет задел хвостовой частью скалу, что привело к разрушению заднего пропеллера. После этого он потерял управление и стал падать. Из-за очередного удара о скалу вертолет взорвался и рухнул в ущелье. Погибли восемь человек, находившиеся на борту.  

Соболезнование президенту Грузии в связи с гибелью людей при крушении вертолета в нагорном курорте Гудаури направил Александр Лукашенко.  

# Крушение вертолета # Александр Лукашенко # Саломе Зурабишвили # Фотофакт

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