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Заброшенная страна динозавров. Как теперь выглядит некогда крупнейший тематический парк в Анкаре

30 июля 2022 08:49
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Новости Турции. Крупнейший тематический парк Европы в Анкаре, который бюджету обошелся в 800 миллионов долларов, открыли весной 2019-го. Детище бывшего столичного мэра вскоре было признано банкротом. После двухлетней тяжбы суд постановил передать контроль над парком новому городскому совету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заброшенная страна динозавров. Как теперь выглядит некогда крупнейший тематический парк в Анкаре-1

Мансур Явас, мэр Анкары:
Для удовлетворения потребностей жителей Анкары на эти деньги можно было бы построить 15 тысяч квартир социального жилья или 300 студенческих общежитий.

Заброшенная страна динозавров. Как теперь выглядит некогда крупнейший тематический парк в Анкаре-4

Модели динозавров теперь разваливаются и разбросаны по заброшенной и покрытой сорняками территории. Ее размер впечатляет – это приблизительно как 120 футбольных полей. Столичные власти обратились к жителям города, чтобы те помогли решить дальнейшую судьбу парка. Предложения принимают через интернет-портал. Пока же прогулка по парку-призраку среди гигантских динозавров с десятками застывших американских горок, моделей роботов, брошенных среди ветхих ярмарочных аттракционов, воссоздает атмосферу антиутопии.

# Развлечения # Мансур Явас # Фотофакт

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