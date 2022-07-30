Заброшенная страна динозавров. Как теперь выглядит некогда крупнейший тематический парк в Анкаре

Новости Турции. Крупнейший тематический парк Европы в Анкаре, который бюджету обошелся в 800 миллионов долларов, открыли весной 2019-го. Детище бывшего столичного мэра вскоре было признано банкротом. После двухлетней тяжбы суд постановил передать контроль над парком новому городскому совету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мансур Явас, мэр Анкары:

Для удовлетворения потребностей жителей Анкары на эти деньги можно было бы построить 15 тысяч квартир социального жилья или 300 студенческих общежитий.