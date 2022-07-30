В ЕС сократились продажи новых машин

Продажи новых машин в ЕС сократились на 17 %. Данные за июнь приводит Европейская ассоциация автопроизводителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За месяц было продано меньше миллиона единиц. Это связывают с инфляцией, дефицитом полупроводников и текущей геополитической ситуацией. Больше всего новых машин появилось на дорогах Германии и Франции, причем преимущественно электромобилей. С двигателем на бензине и дизеле продается машин все меньше.