Акулы облюбовали живописный тайский остров. Неудивительно – посмотрите, как там красиво

Новости Таиланда. Тайский остров в живописном заливе Майя получил неожиданную популярность. Но не у людей, а у акул. Вообще место – рай для приезжих. Красивые скалы и голубая вода.

Но во время пандемии на острове почти никого не осталось, туристический сектор оказался заброшен, а свято место пусто не бывает. Так, мелководье у пляжа освоили акулы.

Петч Манопавитр, советник по управлению Морским национальным парком:

Это может быть фишкой острова. Только надо придумать новый образ для этого места. Например, природный заповедник. Из этого точно можно извлечь выгоду.