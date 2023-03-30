Акулы облюбовали живописный тайский остров. Неудивительно – посмотрите, как там красиво

Новости Таиланда. Тайский остров в живописном заливе Майя получил неожиданную популярность. Но не у людей, а у акул. Вообще место – рай для приезжих. Красивые скалы и голубая вода.
Новости Таиланда. Тайский остров в живописном заливе Майя получил неожиданную популярность. Но не у людей, а у акул. Вообще место – рай для приезжих. Красивые скалы и голубая вода.
Но во время пандемии на острове почти никого не осталось, туристический сектор оказался заброшен, а свято место пусто не бывает. Так, мелководье у пляжа освоили акулы.
Петч Манопавитр, советник по управлению Морским национальным парком:
Это может быть фишкой острова. Только надо придумать новый образ для этого места. Например, природный заповедник. Из этого точно можно извлечь выгоду.
Сейчас за районом вокруг острова наблюдают, изучают места размножения акул, численность, виды. В результате морские биологи пришли к выводу: избавиться от акул вблизи острова – значит, навредить им. Потому что как только молодые особи окажутся на глубине, они тут же рискуют быть съеденными взрослыми акулами.
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