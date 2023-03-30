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Акулы облюбовали живописный тайский остров. Неудивительно – посмотрите, как там красиво

30 марта 2023 09:38
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Новости Таиланда. Тайский остров в живописном заливе Майя получил неожиданную популярность. Но не у людей, а у акул. Вообще место – рай для приезжих. Красивые скалы и голубая вода.

Акулы облюбовали живописный тайский остров. Неудивительно – посмотрите, как там красиво -1

Но во время пандемии на острове почти никого не осталось, туристический сектор оказался заброшен, а свято место пусто не бывает. Так, мелководье у пляжа освоили акулы.

Акулы облюбовали живописный тайский остров. Неудивительно – посмотрите, как там красиво -4

Петч Манопавитр, советник по управлению Морским национальным парком:
Это может быть фишкой острова. Только надо придумать новый образ для этого места. Например, природный заповедник. Из этого точно можно извлечь выгоду.

Акулы облюбовали живописный тайский остров. Неудивительно – посмотрите, как там красиво -7

Сейчас за районом вокруг острова наблюдают, изучают места размножения акул, численность, виды. В результате морские биологи пришли к выводу: избавиться от акул вблизи острова – значит, навредить им. Потому что как только молодые особи окажутся на глубине, они тут же рискуют быть съеденными взрослыми акулами.

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# Животные # Марина Кишкурно # Новости Таиланда # Фотофакт

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