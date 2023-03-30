В Латвии проходят масштабные учения НАТО

Особенно актуальными в эти дни остаются вопросы обеспечения национальной безопасности. Наши европейские соседи продолжают стягивать на свою территорию военный контингент. В Латвии проходят масштабные учения расширенной боевой группы НАТО. Участие в них принимают около 3 000 военных из 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах задействованы бронетанковые подразделения, пехота и авиация. На полигоне Адажи, который специально переоборудовали для совместных тренировок войск, прошли учебные танковые бои со стрельбами. А солдаты Вооруженных сил Испании продемонстрировали в действии свою систему ПВО средней дальности. Как заявили в Минобороны Латвии, учения направлены на улучшение взаимодействия между армиями стран НАТО. В них участвуют американские войска вместе с бойцами из Албании, Чехии, Италии, Словакии, Испании, Словении и других государств – участников альянса.