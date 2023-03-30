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10 человек погибли в результате мощных наводнений в Афганистане

30 марта 2023 08:53
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Новости Афганистана. 10 человек погибли в результате мощных наводнений в Афганистане. Стихия нанесла колоссальный ущерб и так переживающей тяжелые времена стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

10 человек погибли в результате мощных наводнений в Афганистане-1

По сообщению властей, в зоне бедствия оказались 23 провинции, полностью разрушены или сильно повреждены около 2 тысяч домов. Многим афганцам теперь угрожает и голод, так как вода уничтожила более 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. И со всеми этими проблемами жители страны остались, что называется, один на один, поскольку правительство не в состоянии помочь людям из-за отсутствия финансов.

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# Природные катаклизмы # Новости Афганистана # Фотофакт

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