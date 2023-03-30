В Германии заявили, что страна без помощи России заполнит газохранилища

По его словам, хранилища страны можно полностью заполнить голубым топливом без поставок российского газа, пишет РИА Новости. Мюллер отметил, что газохранилища компенсируют колебания потребления топлива, формируя буферную систему для рынка. А за счет политики сбережения энергии стране удалось неплохо пережить прошедший зимний период. Хранилища на данный момент относительно полны, что поможет летом заполнить их без российских поставок. Мюллер также отметил, что курс, направленный на энергосбережение в Германии, будет сохраняться и дальше. Готовиться нужно к предстоящей зиме.

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