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В Германии заявили, что страна без помощи России заполнит газохранилища

30 марта 2023 09:27
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Германия способна заполнить свои газохранилища без участия Российской Федерации. Такое заявление сделал глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер.

В Германии заявили, что страна без помощи России заполнит газохранилища-1

Фото: pixabay

По его словам, хранилища страны можно полностью заполнить голубым топливом без поставок российского газа, пишет РИА Новости. Мюллер отметил, что газохранилища компенсируют колебания потребления топлива, формируя буферную систему для рынка. А за счет политики сбережения энергии стране удалось неплохо пережить прошедший зимний период. Хранилища на данный момент относительно полны, что поможет летом заполнить их без российских поставок. Мюллер также отметил, что курс, направленный на энергосбережение в Германии, будет сохраняться и дальше. Готовиться нужно к предстоящей зиме.

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# Международная политика # Клаус Мюллер

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