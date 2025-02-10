Администрация Трампа обвинила Пентагон в трате бюджетных средств

Администрация Дональда Трампа продолжает чистку всех министерств и госучреждений. На этот раз под удар попало Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон обвинили в безумной трате денег. Бюджет ведомства составляет 800 миллиардов долларов, однако, как выяснилось, они используются неэффективно, и не приносят пользы армии. Снаряжение, запчасти для техники закупаются по завышенным ценам. Это заставило проверяющих подозревать, что средства просто разворовывались. Ранее Дональд Трамп заявил: страна теряет триллионы долларов из-за неэффективных и потенциально незаконных расходов, он также указал на огромные масштабы коррупции в госструктурах.