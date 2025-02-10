В Дублине неизвестный с ножом напал на прохожих – есть пострадавшие

Ранения получили три человека. Они доставлены в больницу, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Во время полицейской операции по поиску нападавшего перекрывали несколько районов города. Власти призвали жителей не выходить из дома и соблюдать максимальную осторожность. Через несколько часов злоумышленника задержали. О его мотивах ничего не сообщается.