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В Дублине неизвестный с ножом напал на прохожих – есть пострадавшие

10 февраля 2025 08:06
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Чрезвычайное происшествие нарушило жизнь Дублина. Там вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дублине неизвестный с ножом напал на прохожих – есть пострадавшие-2

Ранения получили три человека. Они доставлены в больницу, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Во время полицейской операции по поиску нападавшего перекрывали несколько районов города. Власти призвали жителей не выходить из дома и соблюдать максимальную осторожность. Через несколько часов злоумышленника задержали. О его мотивах ничего не сообщается.

# Нападение # ЧП

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