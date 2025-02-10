«Барселона» разгромила «Севилью» в матче Ла Лиги

В матче 23-го тура испанского чемпионата «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 4:1. Об этом пишет РИА Новости.

Голами за «Барселону» отличились Роберт Левандовски, Фермин Лопес,Рафинья и Эрик Гарсия. За «Севилью» отметился Рубен Варгас. Лопес получил красную карточку за опасный захват.