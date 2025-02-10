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«Барселона» разгромила «Севилью» в матче Ла Лиги

10 февраля 2025 08:06
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В матче 23-го тура испанского чемпионата «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 4:1. Об этом пишет РИА Новости.

Голами за «Барселону» отличились Роберт Левандовски, Фермин Лопес,Рафинья и Эрик Гарсия. За «Севилью» отметился Рубен Варгас. Лопес получил красную карточку за опасный захват.

«Барселона» разгромила «Севилью» в матче Ла Лиги-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

С 48 очками «Барселона» идет на третьем месте в таблице, а «Севилья», прервавшая серию без поражений, находится на 13-м месте. В ближайшем матче «Севилья» примет команду «Вальядолид», а барселонцы – «Райо Вальекано».

# Футбол

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