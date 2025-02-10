В Великобритании уволили министра здравоохранения за оскорбления пенсионеров

В Британии разразился скандал. Министра здравоохранения уволили после того, как тот разместил в интернете оскорбительные комментарии в адрес своих коллег и жителей королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновник пожелал смерти пенсионерам, которые недовольны его работой. И унизил вице-премьера антисемитскими высказываниями. Скандальные посты вызвали социальный взрыв. Министр пытался исправить ситуацию публичными извинениями, однако это его не спасло. На заседании кабмина заявлено, что такой человек не соответствует званию госслужащего.