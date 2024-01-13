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70% жителей ФРГ поддерживают неделю стачки фермеров. Почему протесты, как вирус, поражают Европу?

13 января 2024 16:45
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Румынские фермеры и дальнобойщики действуют по аналогии с Германией. Там на этой неделе из-за акций протеста настоящий транспортный коллапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это повлияло на жизнь в больших городах. Возникли проблемы с поставками товаров в магазины. Покупателей там встречали пустые полки. Но, что удивительно, общество поддержало фермеров. Большинство жителей ФРГ симпатизируют им, а не правительству, которое отказывается выполнять требования протестующих.

Марина Кишкурно анализирует происходящее.

70% жителей ФРГ поддерживают неделю стачки фермеров. Почему протесты, как вирус, поражают Европу?-1

Протесты немецких фермеров в соцсетях окрестили народным восстанием. Несмотря на перекрытые дороги и другие проблемы, которые стачки доставляют жителям, аграрии сумели заручиться поддержкой 70 % населения. Это подтверждают данные опроса, которые также позволяют говорить о плачевном положении нынешнего правительства.

70% жителей ФРГ поддерживают неделю стачки фермеров. Почему протесты, как вирус, поражают Европу?-4

Еще недавно немецкую экономику называли локомотивом – сегодня она больше напоминает тяжеловоз. На страну действительно навалилось. И пока проблемы пылились в долгом ящике, терпение граждан стремительно падало.

70% жителей ФРГ поддерживают неделю стачки фермеров. Почему протесты, как вирус, поражают Европу?-7

Теперь аграрии на всю страну выступают против сокращения субсидий на топливо и лишения налоговых льгот. В результате стачек остановлена работа ряда сельхозпредприятий и заводов. У главных ворот в столице выстроилась цепочка из тракторов.

70% жителей ФРГ поддерживают неделю стачки фермеров. Почему протесты, как вирус, поражают Европу?-10

Анонсировали стачки финны, эстонцы, испанцы. Протесты, как некогда вирус, поражают все больше европейских стран.

Подробности в видео.

# Акции протеста # Марина Кишкурно # Олаф Шольц

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