70% жителей ФРГ поддерживают неделю стачки фермеров. Почему протесты, как вирус, поражают Европу?

Румынские фермеры и дальнобойщики действуют по аналогии с Германией. Там на этой неделе из-за акций протеста настоящий транспортный коллапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это повлияло на жизнь в больших городах. Возникли проблемы с поставками товаров в магазины. Покупателей там встречали пустые полки. Но, что удивительно, общество поддержало фермеров. Большинство жителей ФРГ симпатизируют им, а не правительству, которое отказывается выполнять требования протестующих. Марина Кишкурно анализирует происходящее.

Протесты немецких фермеров в соцсетях окрестили народным восстанием. Несмотря на перекрытые дороги и другие проблемы, которые стачки доставляют жителям, аграрии сумели заручиться поддержкой 70 % населения. Это подтверждают данные опроса, которые также позволяют говорить о плачевном положении нынешнего правительства.

Еще недавно немецкую экономику называли локомотивом – сегодня она больше напоминает тяжеловоз. На страну действительно навалилось. И пока проблемы пылились в долгом ящике, терпение граждан стремительно падало.

Теперь аграрии на всю страну выступают против сокращения субсидий на топливо и лишения налоговых льгот. В результате стачек остановлена работа ряда сельхозпредприятий и заводов. У главных ворот в столице выстроилась цепочка из тракторов.