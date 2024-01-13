ВС Польши подняли в воздух самолёты из-за активности российской авиации

Вооруженные силы Польши сообщили населению республики об осуществлении полетов военных самолетов страны, а также ее союзников вблизи с украинской границей по причине усиления активности российской авиации, пишет ТАСС.

В социальной сети X ведомство информировало, что Вооруженными силами Польши зафиксирована «повышенная активность дальней авиации Российской Федерации», которая может быть связана с намерением осуществить удары по объектам на украинской территории. В связи с этим ВС Польши приняли решение «активизировать польскую и союзную авиацию для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши», говорится в пояснении командования.