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ВС Польши подняли в воздух самолёты из-за активности российской авиации

13 января 2024 11:46
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Вооруженные силы Польши сообщили населению республики об осуществлении полетов военных самолетов страны, а также ее союзников вблизи с украинской границей по причине усиления активности российской авиации, пишет ТАСС.

В социальной сети X ведомство информировало, что Вооруженными силами Польши зафиксирована «повышенная активность дальней авиации Российской Федерации», которая может быть связана с намерением осуществить удары по объектам на украинской территории. В связи с этим ВС Польши приняли решение «активизировать польскую и союзную авиацию для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши», говорится в пояснении командования.

# Международная политика

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