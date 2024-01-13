Киев планирует антироссийскую провокацию, чтобы вернуть внимание Запада – Рогов

В Киеве готовят два сценария масштабной антироссийской провокации, пишет РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимира Рогова.

Так, Рогов заявил, что «согласно поступившей информации из ближайшего окружения Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации». Киевские власти делают это для того, чтобы вернуть к Украине внимание международного сообщества, подчеркнул глава запорожского общественного движения.

Владимир Рогов пояснил, что первый сценарий подразумевает обстрел одного из украинских городов, находящихся под контролем Киева, чтобы показать миру картину с большим числом погибших мирных граждан и разрушений. Второй сценарий – масштабные удары по городам России или действия террористического характера.